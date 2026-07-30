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Kaynak: İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcak havanın etkisiyle bunalan vatandaşlar serinlemek için sahillere ve nehir kıyılarına akın ederken, bazı gençlerin tercih ettiği tehlikeli yöntemler çevredekilerin yüreğini ağzına getirdi.

İlçede "Sarı Köprü" olarak da bilinen Manavgat Tarihi Köprüsü'nde yaşanan olayda, köprü üzerindeki "Atlamak tehlikeli ve yasaktır" yazılı uyarı panosunu hiçe sayan iki genç, yapının 20 metre yükseklikteki tavan bölümüne tırmandı. Vatandaşların şaşkın ve endişeli bakışları altında kendilerini metrelerce yüksekten Manavgat Irmağı'nın serin sularına bırakan gençlerin o anları, çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.