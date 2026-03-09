New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’ye yönelik suikast girişimi, polis ve FBI’ın ortak operasyonuyla önlendi. Başkanın Gracie Mansion’daki konutu önüne patlayıcı yerleştirmeye çalışan 18 ve 19 yaşındaki şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Türk olduğu öğrenildi. Mamdani ve eşi olay sırasında evde bulunmuyordu.

7 Mart'ta Mamdani'nin resmi konutu olan Gracie Mansion önünde gerçekleşen protestoda, aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı göstericiler ile karşıt protestocular arasında gerginlik yaşandı. Gösteri sırasında atılan bir cihazın ilk incelemelere göre “sahte bir düzenek ya da duman bombası olmadığı”, ciddi yaralanmalara ya da ölüme yol açabilecek bir el yapımı patlayıcı olduğu belirtildi.

New York Polis Departmanı komiseri Jessica Tisch, olay yerinde Emir Balat ve İbrahim Kayumi adlı iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis, Balat’ın protesto sırasında polis bariyerine doğru duman çıkaran bir cihaz attığını, cihazın patlamadığını ancak içinde somun, cıvata ve vidalar ile “hobby fuse” olarak bilinen bir fitil bulunduğunu bildirdi. Balat’ın kaçarken ikinci bir cihazı da sokağa bıraktığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmaya FBI da dahil oldu.

Mamdani de yaptığı açıklamada, “Bir protestoda şiddet asla kabul edilemez. Patlayıcı cihaz kullanarak başkalarına zarar verme girişimi yalnızca suç değil, aynı zamanda kabul edilemez ve kim olduğumuzun tam tersidir” dedi.

"ŞÜPHELİLERİN AİLELERİ TÜRKİYE VE AFGANİSTAN KÖKENLİ"

CBS News’in haberine göre, olayla bağlantılı gözaltına alınan Emir Balat’ın ABD vatandaşı olduğu ve Pensilvanya'da ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi. Haberde, Balat’ın ailesinin Türkiye doğumlu olduğu ve 2017 yılında ABD vatandaşlığına kabul edildikleri ifade edildi.

Öte yandan diğer şüpheli İbrahim Kayumi’nin ailesinin ise Afganistan kökenli olduğu bildirildi. Kayumi’nin ebeveynlerinin sırasıyla 2004 ve 2009 yıllarında ABD vatandaşlığı aldığı aktarıldı.

UZMANLAR PATLAYICILARI İNCELİYOR

NYPD yetkilileri, olay yerinde bulunan patlayıcı cihazların işlevselliğinin incelendiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Sosyal medyada olay “suikast girişimi” olarak paylaşılırken, polis resmi açıklamasında bu tanımı kullanmadı. Uzman ekipler, cihazların gerçek patlayıcı içerip içermediğini ve şüphelilerin bağlantılarını araştırıyor.

Mamdani ve ailesinin güvenliği sağlanırken, şehir genelinde benzer tehditlere karşı önlemler artırıldı. Yetkililer, polis ve istihbarat birimlerinin koordinasyon içinde çalışarak olası tehditleri önlemeye devam ettiğini vurguladı.