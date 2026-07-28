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New York yönetimi, ikinci konut sahiplerini kapsayan yeni vergi uygulamasını hayata geçirmek için ilk adımı attı. Vergi kapsamına giren mülk sahiplerine resmi bildirimler gönderilirken, uygulamaya dahil edilen isim ve adreslerin yer aldığı kamuya açık liste de yayımlandı.

BİLDİRİMLER GÖNDERİLDİ

Yeni düzenleme kapsamında ikinci konut sahibi olan mülk sahipleri vergi yükümlülükleri konusunda bilgilendirildi. Yönetim, uygulamanın şeffaflığı amacıyla vergi kapsamındaki isim ve adresleri içeren listeyi de kamuoyunun erişimine açtı.

HEDEF 500 MİLYON DOLAR GELİR

New York yönetimi, ikinci konut vergisinden yıllık yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde etmeyi öngörüyor. Elde edilecek kaynağın kent bütçesine katkı sağlaması ve kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılması planlanıyor.