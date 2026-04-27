Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ

Ankara Mamak ilçesinde aile içi şiddet dehşete dönüştü. Eşinden ayrılan damat, yol ortasında karşılaştığı kayınpederine ateş açtı. Ortalık savaş alanına döndü.

Ankara’nın Mamak ilçesi Şehitler Caddesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle kızını kendi evine getiren Muharrem G., damadıyla caddede karşılaşınca tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönen olayda damat Murat G., kayınpederine tabancayla üç el ateş etti. O sırada babasının yanında olan oğlu ise eniştesini bıçakla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Muharrem G.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, saldırgan damadın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayım ardından Muharrem G.'nin oğlu gözaltına alındı.

"VURULAN KİŞİ KENDİNDE DEĞİLDİ"

Olayın tanıkları, "Akrabalar arasında olan bir olay diye duyduk. Tartışma yaşandı, ardından da silah sesleri geldi. O sırada hepimiz kaçıştık. Daha sonra ekipler geldi, müdahale etti. Vurulan kişi tanıdığımız bir ağabeyimizdi. Silahla vuruldu. Saldırgan da bıçakla yaralandı. Vurulan kişi kendinde değildi. Yaralıları hastaneye götürdüler" dediler.