Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ
Ankara Mamak ilçesinde yere düşen cüzdanını almaya çalıştığı sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak ezilen yaşlı kadın ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 63 yaşındaki Y.D.’ye düşürdüğü cüzdanını yerden almaya çalıştığı sırada hafriyat kamyonu çarptı.
Kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
Emniyet güçlerince kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.