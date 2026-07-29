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Yeni Parti’ye geçeceği iddia edilen belediye başkanları arasında adı geçen Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Şahin’in önümüzdeki günlerde YENİ Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

Elipshaber'de yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Özgür Özel liderliğinde girdiği 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye genelinde önemli başarı elde ederken, Ankara’da da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok ilçeyi kazanmıştı. Uzun yıllar sonra Mamak Belediyesi’ni CHP yönetimine kazandıran isim olan Veli Gündüz Şahin’in, Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasının ardından parti değiştireceği iddiaları gündeme gelmişti.

'YENİ YOL AYRILIĞI ZORUNLU OLDU'

Elips Haber'de yer alan habere göre, Türkiye’nin çeşitli illerinden Yeni Parti’ye geçiş iddiaları konuşulurken, Ankara’da ilk dikkat çeken gelişme Mamak Belediyesi’nde yaşandı. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Şahin’in önümüzdeki günlerde Yeni Parti’ye geçiş sürecini tamamlayacağı belirtildi. Şahin, istifa açıklamasında CHP’nin kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"CHP, benim için İlçe Başkanlığı yaptığım günlerden bu yana emeğimi, zamanımı ve gönlümü verdiğim çok kıymetli bir yuva oldu. Yıllar boyunca örgütümüzle, yol arkadaşlarımızla ve siz değerli hemşehrilerimizle omuz omuza verdik. Bu büyük mücadelenin ve inancın sonucunda, tam 25 yıl sonra Mamak Belediyesi’ni tekrar partimize kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bugüne kadar dökülen her alın teri, Mamak için kurduğumuz her hayal bizim için en büyük gurur vesilesidir. Ancak gelinen noktada; hizmet anlayışımız, ilçemize sunacağımız projeler ve önümüzdeki döneme dair çalışma yöntemlerimiz konusunda bir vizyon farklılığı ortaya çıkmıştır. Mamak’a hak ettiği hizmetleri kesintisiz sunabilmek, sizlerin güvenini boşa çıkarmamak ve ilçemizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atabilmek adına bir yol ayrımı benim için zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda, büyük bir emek ve bağlılıkla bulunduğum CHP üyeliğimden istifa etme kararımı kamuoyunun bilgisine sunarım."