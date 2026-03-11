Maltepe’de park halindeki 3 araçta yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sokakta boş benzin bidonunun bulunması üzerine kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yangın, Fındıklı Mahallesi Fırat Sokak'ta park halindeki araçlarda çıktı. Park halindeki kamyonet, minibüs ve otomobil henüz tespit edilemeyen bir nedenle yandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonunda söndürüldü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sırasında boş benzin bidonunun bulunması üzerine, kundaklanma şüphesiyle çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Güvenlik önleminin alındığı sokakta, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yanan araçların çalışmaların ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldığı görüldü.