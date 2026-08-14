Maltepe Belediyesi, çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak ve edebiyat sevgisini ilçenin tüm sokaklarına taşımak amacıyla örnek gösterilecek bir çalışmaya imza attı. Okutopya işbirliğiyle başlatılan bu renkli proje sayesinde çocuklar, eğlenerek öğrenmenin ve kitapların hayal gücünü zorlayan renkli dünyasına adım atmanın mutluluğunu yaşadı. Mahalle kültürünü edebiyatla buluşturan etkinlik, ilk günden itibaren mahalle sakinlerinin takdirini topladı.



Etkinliğin en özel konuklarından biri, Okutopya oluşumunun kurucuları arasında yer alan sevilen çocuk edebiyatı yazarı Görkem Kantar Arsoy oldu. Arsoy, 2012 yılında okurlarla buluşan ve kısa sürede çocukların en sevdiği klasikler arasına giren ilk eseri Zuzu’nun Ormanı isimli kitabını minik okurları için seslendirdi.

Sıradan bir okuma programının ötesine geçen çalışmada, hikâyeye eşlik eden peluş oyuncaklar ve özel tasarlanmış görseller kullanıldı. Çocukların aktif bir şekilde süreç dâhil edildiği interaktif okuma seansında minikler, kendilerini anlatılan masalın doğrudan bir parçası ve kahramanı olarak buldu. Hayal güçlerini zenginleştiren bu deneyim, çocukların edebiyatla kurduğu bağı çok daha güçlü ve kalıcı hale getirdi.

AİLECE NİTELİKLİ ZAMAN GEÇİRME FIRSATI

Kültürel ve sosyal gelişimi destekleyen bu anlamlı buluşma sadece çocukların değil, anne ve babaların da ilgisini çekti. Aileler, çocuklarıyla birlikte açık havada oluşturulan okuma halkanın bir parçası olarak ekranlardan uzak, nitelikli ve sürdürülebilir zaman geçirmenin tadını çıkardı.

Etkinlik boyunca sahada hazır bulunan Maltepe Belediyesi yetkilileri ile yazar Görkem Kantar Arsoy ve ekibi, katılım sağlayan tüm çocuklarla ve ebeveynleriyle tek tek ilgilenerek onların heyecanına ortak oldu. Ailelerin projeye dair olumlu geri bildirimleri, mahalle ölçeğinde yapılan bu tarz sanatsal ve kültürel faaliyetlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

GEZİCİ KİTAP OTOBÜSÜ İLÇE GENELİNDE GEZECEK

Projenin en çok merak edilen ve çocukların etrafında uzun kuyruklar oluşturduğu unsuru ise Okutopya Gezici Kitap Kulübü bünyesindeki rengârenk tasarlanmış gezici otobüs oldu. Rengârenk dış tasarımı ve içerisinde barındırdığı zengin çocuk kütüphanesiyle dikkat çeken otobüsü ziyaret eden minikler, yeni maceralar keşfetmek üzere yüzlerce sayfanın arasında yolculuğa çıktı.

Maltepe Belediyesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bu projeyi tek bir noktayla sınırlı tutmayacaklarını vurguladı. İlçedeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde genişletilecek olan gezici kitap otobüsü ve okuma etkinlikleri, yaz ve kış sezonu boyunca farklı sokaklarda Maltepeli miniklerle buluşmaya devam edecek.