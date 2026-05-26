Bayramın ilk gününde de sürecek uygulama kapsamında; Gülsuyu, Şeyhli (Kurtköy), Osmangazi, Başıbüyük, Küçükyalı-Altıntepe ve Büyükbakkalköy mezarlıklarına ulaşım imkânı sunuldu. Maltepe’nin çeşitli noktalarından saat başı hareket eden servisler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Maltepe’de mezarlıklara ücretsiz ring seferleri başladı
Maltepe Belediyesi, Kurban Bayramı kapsamında vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenledi.
Kaynak: İHA
