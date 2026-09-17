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Kaynak: AA

Maltepe’de iki aracın karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikameti bir süre araç trafiğine kapandı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI, BİRİ ELEKTRİK DİREĞİNE SAVRULDU

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 DYD 055 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen araç, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisiyle elektrik direği yamuldu.

9 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Maltepe sahil yolu Kadıköy istikameti bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.