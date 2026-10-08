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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Valiliği, Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi’nde meydana gelen bina çökmesine ilişkin son durumu açıkladı.

Valiliğin basın açıklamasına göre, 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen yapısal çökme sonrası bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 11 kişi enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan kişilerden 1’i olay yerinde, 1’i ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 6 yaralının tedavisi sürerken, yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ekiplerin değerlendirmesine göre 3 kişinin halen enkaz altında olduğu düşünülüyor. Bu kişilere ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

3 BİNA TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Çökmenin yaşandığı binanın çevresindeki 12, 25 ve 27 numaralı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi. Söz konusu binalarda bulunan toplam 55 vatandaş güvenli bölgelere alındı.

Valilik açıklamasında, barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için Afet Barınma Grubu tarafından 5 farklı otelde toplam 66 kişilik yer ayrıldığı bildirildi. Çöken binadan 8, tedbir amacıyla tahliye edilen binalardan ise 36 kişi olmak üzere toplam 44 kişinin otellere yerleştirildiği kaydedildi.

774 PERSONEL BÖLGEDE

Arama ve kurtarma çalışmalarında AFAD, itfaiye, sağlık, emniyet ve ilgili kurumların ekipleri görev yapıyor. Çalışmalara 774 personel, 237 araç, 2 dron ve 10 K9 katılıyor.

AFAD İstanbul’un yanı sıra AFAD Tekirdağ, Bursa ve Sakarya ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Bölgede 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB/AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekipleri de görev yapıyor.

ENKAZDA TAHKİMAT ÇALIŞMASI YAPILDI

Binanın yan yatma ve tamamen çökme ihtimaline karşı gerekli destek ve tahkimat çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi. Arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllü olarak bölgeye getirilen hidrolik yıkım makası da kullanılıyor.

Valilik ayrıca bölgede bulunan vatandaşlar ve görevli ekipler için beslenme hizmeti verildiğini, hastanede tedavi gören ve otellere yerleştirilen afetzedelere ise psikososyal destek sağlandığını açıkladı.

Ekiplerin enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmak için çalışmaları aralıksız sürüyor.