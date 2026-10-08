Maltepe'de 1990 yılında inşa edilen binanın çökmesi sonrası 2 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan 3 kişiyi ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Binanın çökmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.
Maltepe'de çöken binanın mimarı ve şantiye fefi gözaltına alındı
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Maltepe'de çöken 3'ü kaçak 7 katlı binanın enkazında kalanlardan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı
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