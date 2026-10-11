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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binanın yıkılmadan yaklaşık 9 ay önce çekilen fotoğrafı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) akademisyenlerinin geliştirdiği yapay zeka destekli yazılımla incelendi.

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun verdiği bilgilere göre yazılım, binanın konumu ve cephe fotoğrafından hareketle zemin, depremsellik seviyesi ve yapının geometrik özelliklerine ilişkin ön değerlendirme yaptı.

BİNAYA 3 ÜZERİNDEN 0,5 PUAN VERDİ

Ocak 2026 tarihli fotoğraf üzerinden yapılan analizde binanın zemininin orta-katı sınıfta, İstanbul'daki depremsellik seviyesinin ise orta-yüksek olduğu belirlendi.

FEMA standartlarına dayanan görsel değerlendirmede yapay zeka; kısa kolon, yumuşak kat, geniş açıklıklar, parapetler, eğimli arazi oturumu ve üst kattaki ağır kütle yapısı gibi eksiklikler tespit etti.

Bu unsurların ardından bina 3 üzerinden yalnızca 0,5 puan aldı ve yüzde 95 oranında çok yüksek riskli kategorisinde sınıflandırıldı.

'NİHAİ BİR DEĞERLENDİRME DEĞİL'

Kutoğlu, ortaya çıkan sonucun kesin bir mühendislik raporu olmadığının altını çizerek görsel taramanın ön değerlendirme amacı taşıdığını belirtti.

Vatandaşların bu sonuçlardan hareketle daha kapsamlı bir mühendislik incelemesine başvurup başvurmamaya karar verebileceğini ifade eden Kutoğlu, binanın yıkılmadan aylar önceki görüntüsünde de yapısal açıdan zayıf olduğunun yapay zeka destekli analizle tespit edildiğini söyledi.