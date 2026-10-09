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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Perşembe saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme gerçekleşti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altında kalan 3 kişi için yapılan arama çalışmalarında kötü haber geldi. Arama çalışmasında dün akşam Zeynep İnan, ve Hüseyin Özyurt'u (64) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Bugün sabah saatlerinde ise son olarak Mesut Bilece'nin cansız bedenine ulaşıldı. Toplam ölü sayısı 5'e yükseldi.

2 BİNA DAHA MÜHÜRLENDİ

Çöken binanın üst katları kontrollü şekilde yıkılmaya başlanmıştı. Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesinin ardından, sokakta bulunan 2 bina belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı mühürlenmişti.

BİNANIN MİMARI VE ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmıştı. Binanın mal sahibinin ise 2016 yılında hayatını kaybettiği belirlendi.

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