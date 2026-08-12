Malta şövalyelerinin sakladığı sır: Roma'nın en gizemli noktası... bir anahtar deliğine sığan üç ülke

Sınırları aşan bakış: tek kareden üç farklı ülkeyi görmek

Bu noktayı sadece mimari bir şaheser olmaktan çıkarıp uluslararası bir fenomene dönüştüren asıl detay ise coğrafi statüsünde yatıyor. Bu tek bir delikten baktığınızda, aynı anda üç farklı "ülkeyi" görmüş oluyorsunuz. Hemen önünüzdeki bahçe, uluslararası hukuka göre bağımsız bir statüye ve dokunulmazlığa sahip olan Malta Şövalyeleri'nin egemen toprağı. Gözünüzün yakaladığı ufuk çizgisi ve şehir manzarası İtalya'ya aitken, vizörün tam ucunda yükselen görkemli kubbe ise bağımsız bir devlet olan Vatikan'ı temsil ediyor.