Gıda sektöründe ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar oluşan maliyeti ile satış fiyatı arasındaki fark, bazı yiyeceklerde oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor.
Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler
Gıda sektöründe çiğ köfte, waffle, kumpir, soslu patates ve patso yüksek kâr oranlarıyla öne çıkıyor. Patsonun 22,5 TL'lik maliyetine karşılık 300-340 TL'ye satılabilmesi, bazı ürünlerde maliyet ve satış fiyatı arasındaki farkı ortaya koyuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle hazırlanmasında temel ve görece ucuz malzemelerin kullanıldığı ürünler, işletmeler için yüksek kâr sağlayan seçenekler arasında yer alıyor.
Bir ürünün ne kadar kazanç sağladığında yalnızca malzeme giderleri belirleyici olmuyor.
İşletmenin restoran, e-ticaret, imalat ya da bayilik modeliyle çalışması da kârlılık üzerinde etkili olabiliyor.
Bunun yanında ürünün ne kadar sık tüketildiği ve hazırlanma maliyetinin hangi seviyede kaldığı da işletmeler açısından önem taşıyor.
Bunun yanında ürünün ne kadar sık tüketildiği ve hazırlanma maliyetinin hangi seviyede kaldığı da işletmeler açısından önem taşıyor.
Çiğ köfte, waffle, kumpir, soslu patates kovaları ve patso, Türkiye'de yüksek kâr oranlarıyla öne çıkan yiyecekler arasında gösteriliyor.
Özellikle bayilik modeliyle faaliyet gösteren çiğ köfte işletmelerinde yüzde 70 ile yüzde 150 arasında kâr oranlarına ulaşılabildiği belirtiliyor.
Çiğ köftede bulgur, salça, isot-pul biber, bitkisel yağ ve baharatlar temel malzemeleri oluşturuyor. Ürünün servisinde ise marul, limon ve maydanoz gibi ürünler kullanılıyor.
Waffle ve kumpirde ise ürünün temelini oluşturan malzemelerin üzerine farklı eklemeler yapılıyor.
Un ve şekerin kullanıldığı waffle ile patatesin temel malzeme olduğu kumpirde, yan ürünlerin eklenmesiyle tüketiciye sunulan nihai fiyat yükseltilebiliyor.
Patatesin kullanıldığı ürünlerden soslu patates kovaları ve patso da yüksek kâr oranlarıyla dikkat çekiyor.
Patatesin farklı yöntemlerle hazırlanması ve çeşitli soslarla servis edilmesi, bu ürünlerin satış değerini artırabiliyor.
Söz konusu ürünlerde yüzde 200 ile yüzde 300 arasında kâr oranları görülebiliyor.
Patsonun maliyet hesabında en büyük gider kalemlerinden birini 150 gram patates oluşturuyor. Bu miktardaki patates için hesaplanan maliyet 13,5 TL.
Ürünün içinde kullanılan sandviç ekmeğinin maliyeti 4-5 TL seviyesinde bulunuyor. Ayçiçek yağı için 2 TL, ketçap, mayonez ve tuzun tamamı için ise 2 TL maliyet hesaplanıyor.
Bu rakamlar bir araya getirildiğinde patsonun toplam maliyeti 22,5 TL olarak ortaya çıkıyor.
Ancak tüketicinin ödediği rakam maliyetin oldukça üzerinde bulunuyor. İşletmeye göre değişiklik gösterebilen patso fiyatları ortalama 300-340 TL seviyesine ulaşabiliyor.
TGRT'nin haberinde işletmeci Nihat Bingöl'ün, özellikle turistik bölgelerdeki büfelerde uygulanan fiyatlara ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.
Bingöl, turistik bölgelerdeki bazı işletmelerin yılın tamamında çalışmadığına dikkat çekti.
İşletmelerin yalnızca belirli aylarda hizmet vermesi nedeniyle yıllık kazançlarını 3-4 aylık dönemde sağlamaya çalışabildiğini belirten Bingöl, bunun tüketicilerin karşılaştığı fiyatları yükseltebildiğini ifade etti.
İşletmeci ayrıca bazı büfelerin patso benzeri ürünler dışında satış yapmadığını söyledi.
Bu işletmelerin başka yan ürünlerden gelir elde edememesinin de patso fiyatlarının yükselmesinde rol oynayabildiğini belirtti.
(Mynet)