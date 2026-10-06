Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler

Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler

Gıda sektöründe çiğ köfte, waffle, kumpir, soslu patates ve patso yüksek kâr oranlarıyla öne çıkıyor. Patsonun 22,5 TL'lik maliyetine karşılık 300-340 TL'ye satılabilmesi, bazı ürünlerde maliyet ve satış fiyatı arasındaki farkı ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 1

Gıda sektöründe ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar oluşan maliyeti ile satış fiyatı arasındaki fark, bazı yiyeceklerde oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 2

Özellikle hazırlanmasında temel ve görece ucuz malzemelerin kullanıldığı ürünler, işletmeler için yüksek kâr sağlayan seçenekler arasında yer alıyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 3

Bir ürünün ne kadar kazanç sağladığında yalnızca malzeme giderleri belirleyici olmuyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 4

İşletmenin restoran, e-ticaret, imalat ya da bayilik modeliyle çalışması da kârlılık üzerinde etkili olabiliyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 5

Bunun yanında ürünün ne kadar sık tüketildiği ve hazırlanma maliyetinin hangi seviyede kaldığı da işletmeler açısından önem taşıyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 6

Bunun yanında ürünün ne kadar sık tüketildiği ve hazırlanma maliyetinin hangi seviyede kaldığı da işletmeler açısından önem taşıyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 7

Çiğ köfte, waffle, kumpir, soslu patates kovaları ve patso, Türkiye'de yüksek kâr oranlarıyla öne çıkan yiyecekler arasında gösteriliyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 8

Özellikle bayilik modeliyle faaliyet gösteren çiğ köfte işletmelerinde yüzde 70 ile yüzde 150 arasında kâr oranlarına ulaşılabildiği belirtiliyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 9

Çiğ köftede bulgur, salça, isot-pul biber, bitkisel yağ ve baharatlar temel malzemeleri oluşturuyor. Ürünün servisinde ise marul, limon ve maydanoz gibi ürünler kullanılıyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 10

Waffle ve kumpirde ise ürünün temelini oluşturan malzemelerin üzerine farklı eklemeler yapılıyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 11

Un ve şekerin kullanıldığı waffle ile patatesin temel malzeme olduğu kumpirde, yan ürünlerin eklenmesiyle tüketiciye sunulan nihai fiyat yükseltilebiliyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 12

Patatesin kullanıldığı ürünlerden soslu patates kovaları ve patso da yüksek kâr oranlarıyla dikkat çekiyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 13

Patatesin farklı yöntemlerle hazırlanması ve çeşitli soslarla servis edilmesi, bu ürünlerin satış değerini artırabiliyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 14

Söz konusu ürünlerde yüzde 200 ile yüzde 300 arasında kâr oranları görülebiliyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 15

Patsonun maliyet hesabında en büyük gider kalemlerinden birini 150 gram patates oluşturuyor. Bu miktardaki patates için hesaplanan maliyet 13,5 TL.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 16

Ürünün içinde kullanılan sandviç ekmeğinin maliyeti 4-5 TL seviyesinde bulunuyor. Ayçiçek yağı için 2 TL, ketçap, mayonez ve tuzun tamamı için ise 2 TL maliyet hesaplanıyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 17

Bu rakamlar bir araya getirildiğinde patsonun toplam maliyeti 22,5 TL olarak ortaya çıkıyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 18

Ancak tüketicinin ödediği rakam maliyetin oldukça üzerinde bulunuyor. İşletmeye göre değişiklik gösterebilen patso fiyatları ortalama 300-340 TL seviyesine ulaşabiliyor.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 19

TGRT'nin haberinde işletmeci Nihat Bingöl'ün, özellikle turistik bölgelerdeki büfelerde uygulanan fiyatlara ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 20

Bingöl, turistik bölgelerdeki bazı işletmelerin yılın tamamında çalışmadığına dikkat çekti.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 21

İşletmelerin yalnızca belirli aylarda hizmet vermesi nedeniyle yıllık kazançlarını 3-4 aylık dönemde sağlamaya çalışabildiğini belirten Bingöl, bunun tüketicilerin karşılaştığı fiyatları yükseltebildiğini ifade etti.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 22

İşletmeci ayrıca bazı büfelerin patso benzeri ürünler dışında satış yapmadığını söyledi.

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Maliyetinin 15 katına satılıyor: Türkiye’de en sevilen ve en karlı yiyecekler - Resim: 23

Bu işletmelerin başka yan ürünlerden gelir elde edememesinin de patso fiyatlarının yükselmesinde rol oynayabildiğini belirtti.

(Mynet)

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