Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı

Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı

Malatya Battalgazi’de yüksek girdi maliyetleri nedeniyle ürününü tarlada bırakan çiftçi Kasım Çolakoğlu, tonlarca domatesi vatandaşa ücretsiz dağıttı. Tarlaya 2 bin kişinin akın ettiğini belirten Çolakoğlu, Gazze boykotuna az sayıda katılım olurken ücretsiz ürün için oluşan yoğunluğa sitem etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 1

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde tarım yapan çiftçi Kasım Çolakoğlu, bu sezon 40 dönümlük arazisine ektiği domateste artan girdi ve işçilik giderleri sebebiyle zor günler geçirdi.

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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 2

Hasat döneminde piyasadaki satış fiyatlarının gerilemesi üzerine toplama maliyetini dahi karşılayamayan Çolakoğlu, ürünün tarlada çürümesini engellemek amacıyla tonlarca domatesi halka ücretsiz olarak açtı.

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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 3

Duyurunun ardından tarlaya akın eden yaklaşık 2 bin kişi büyük bir kalabalık oluşturdu. Yükselen masraflar ve piyasadaki fiyat dengesizliği sebebiyle üreticinin çaresiz kaldığını vurgulayan Kasım Çolakoğlu, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 4

"40 dönüm arazimizden bu yıl oldukça güçlü bir rekolte bekliyorduk; toplamda 1.000 tona yakın ürün almayı hedeflemiştik. Ancak masraflar öyle bir seviyeye geldi ki satış fiyatı son derece düşük kaldı.”

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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 5

“Bugün 1 ton domatesin toplanma ve hasat maliyeti 6 bin TL’yi bulurken, ürünü sattığımızda elimize geçen miktar sadece 5 bin TL. Yani daha diğer üretim girdilerini, elektriği, gübreyi hesaba katmadan, sırf ürünü tarladan toplatmak bile ton başına 1.000 TL zarar etmemize yol açıyor.”

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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 6

“Biz de bu masrafı yapmanın bir anlamı olmadığını gördük. Yaklaşık 100 ton ürünü topladıktan sonra geri kalan kısmı tarlada bıraktık ve ziyan olmaması için vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verdik."

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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 7

Ücretsiz dağıtım haberinin yayılmasıyla birlikte tarlada beklenmedik bir yoğunluk oluştuğunu ifade eden Çolakoğlu, karşılaştığı manzarayı şu sözlerle aktardı:

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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 8

"Biz ürünü halkımıza helal olarak verdik, 'götürmesinler' ya da 'haram olsun' gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Ancak tarlada karşılaştığımız tablo bizi oldukça düşündürdü. İhtiyacı 20 kasa olan kişilerin 100 kasa götürdüğüne şahit olduk.”

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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 9

“2025 model lüks araçların bagajlarını, kasası açık araçları tıka basa domatesle dolduranlar oldu. 'Bedava sirke baldan tatlıdır' anlayışıyla hareket edildiğini görünce gerçekten üzüldüm ve yutkundum. İnsanlarımızın bu konuda biraz daha hassas ve ölçülü olmasını beklerdim."

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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 10

Gazze Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeniden Refah Partisi Genel Merkez STK Komisyon Üyesi olduğunu da belirten Çolakoğlu, tarladaki kalabalık üzerinden toplumsal duyarlılığa dikkat çekti:

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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 11

"Bizler her hafta sonu Malatya’da boykot noktalarında durup insanları Gazze’deki zulme karşı duyarlı olmaya, boykota katılmaya davet ediyoruz. Ancak bu hayati çağrılarımıza ne yazık ki sadece 10-15 kişi katılıyor.”

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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 12

“Farkındalık etkinliklerinde 20 kişiyi geçemezken, ücretsiz domates duyurusu üzerine 2 bin insanın bir anda toplanması beni derinden yaraladı. Gazze ve insani meseleler maalesef insanların öncelik sıralamasında çok gerilere düşmüş durumda.”

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Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı - Resim: 13

“Uhud Savaşı'nda Aynayn tepesindeki zafiyet gibi, bugün de milletimizin sergilediği bu duyarsız ve hırslı tablo Müslümanların içinde bulunduğu acı durumu gözler önüne seriyor."

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