Maliyet yüksek dedi, tonlarca ürünü 2 bin kişiye bedava dağıttı

"Biz ürünü halkımıza helal olarak verdik, 'götürmesinler' ya da 'haram olsun' gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Ancak tarlada karşılaştığımız tablo bizi oldukça düşündürdü. İhtiyacı 20 kasa olan kişilerin 100 kasa götürdüğüne şahit olduk.”