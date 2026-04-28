MERKEZ BANKASI’NDA TARİHİ ZARAR: 1 TRİLYON TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılını 1 trilyon liranın üzerinde bir zararla kapatarak mali yapısında ağır bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Merkez Bankası, 2024-2025 yıllarında zararının yüzde 100’ünü aşan tutarda faiz ödedi. TEPAV Merkez Direktörü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz’ı, bankanın 2023-2025 dönemindeki toplam zararının 85,5 milyar dolara ulaştığını aktardı. Bu tutar, Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 6,3’üne tekabül ediyor.

FAİZ GİDERLERİNDE REKOR ARTIŞ

Bankanın kar-zarar tablosunda en dikkat çeken detay, faiz giderlerindeki devasa artış oldu. Son üç yılda bazı dönemlerde yüzde 400'ü aşan faiz yükü altında kalan Merkez Bankası, sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 57,3 milyar dolar faiz ödemesi gerçekleştirdi. Bu ödemelerin büyük bir kısmının bankalara ödenen "zorunlu karşılık" faizleri olduğu belirtildi.

KKM VE CARRY TRADE’İN AĞIR FATURASI

Maliyetin sadece "zarar" kalemiyle sınırlı kalmadığını belirten Yılmaz, tabloyu şu çarpıcı verilerle özetledi:

Merkez Bankası Zararı ve KKM Maliyeti: 105 milyar dolar.

Carry Trade (Sıcak Para) Maliyeti Dahil Toplam: 115 milyar doları aşkın yük.

DEPREM VE EĞİTİM HARCAMALARINI GERİDE BIRAKTI

Ekonomist Hakan Yılmaz, oluşan bu finansal yükün büyüklüğünü şu şekilde kıyasladı: 3 yıllık zarar tutarı; kamu eğitim harcamalarının ve reel sektöre verilen yatırım teşviklerinin bir katını aşarken, asrın felaketi olarak adlandırılan deprem harcamalarının bile üstüne çıktı. Yılmaz, "yanlış politika kararlarının" yarattığı bu ağır tablonun sürdürülebilirliğine dair uyarıda bulundu.