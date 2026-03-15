Vergi Denetim Kurulu (VDK), son dönemin popüler satış yöntemi olan canlı yayın mezatlarını yakın takibe aldı. Müfettişler, sadece izlemekle kalmadı; gizli kanallara abone olup potansiyel müşteri gibi davranarak tüm süreci deşifre etti.

Operasyonun öne çıkan detayları şöyle:

Açık kaynak istihbaratıyla binlerce hesap taranarak veri toplandı. Satışların sadece özel abonelere açık yayınlarda yapıldığı belirlendi. Alıcılara, para gönderirken açıklama kısmına "ticari" hiçbir ibare yazmamaları tembihlendi.

BAKANLIĞIN RADARINA TAKILAN "IBAN" KURNAZLIĞI

Mezatçıların takipten kurtulmak için uyguladığı yöntemler pes dedirtti. Müfettişler, satıcıların tek bir hesapta para biriktirmediğini, sürekli farklı kişilere ait IBAN numaralarını kullanarak parayı dağıttığını saptadı. Ancak bu "iz kaybettirme" çabası, yapay zeka destekli analizlere takıldı.

HANGİ ÜRÜNLER SATILIYOR? FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

İncelemelerde sadece vergi kaybı değil, yasal sınırların aşıldığı da görüldü. İşte mezatlarda dönen o rakamlar:

Yerli tasarımlar 75 bin TL ile 200 bin TL arasında alıcı buluyor.

Fildişi kabzalı bıçaklar ve canlı hayvan (güvercin) ticareti tespit edildi.

Tespihler, çakmaklar, taklit ürünler ve küçük ev aletleri.

BAKAN ŞİMŞEK: HEM DEVLET HEM VATANDAŞ MAĞDUR EDİLİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyanın kayıt dışı satış için kullanılmasının risklerine dikkat çekti. Şimşek, "Bu yöntem sadece vergi kaybına değil, vatandaşlarımızın güvensiz alışveriş nedeniyle mağdur olmasına da yol açıyor" diyerek denetimlerin artarak süreceğini belirtti.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları sosyal medya üzerinden yaptıkları alışverişlerde fatura talep etmeyi ve ödeme açıklamalarına ürün detayını yazmayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Kayıt dışı ticaret, tüketici haklarınızı kullanmanızı engelleyebilir.