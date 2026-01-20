Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Maliye tarihinin en kapsamlı yolsuzluk soruşturmalarından biri olarak gösterilen dosyada, vergi müfettişleri, gelir uzmanları, yeminli mali müşavirler ve bazı vergi mükelleflerinden oluştuğu iddia edilen örgütlü yapı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 19’u tutuklu 22 sanık, rüşvet alma ve verme, rüşvete aracılık, nüfuz ticareti, bilişim sistemine girme, kurum içi vergi raporlarını sızdırma, kişisel verileri ele geçirme ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla yargılanıyor.

İddianamede, kurum bilişim sistemleri üzerinden gizli vergi inceleme raporlarının sızdırıldığı, bazı mükelleflerin korkutularak ya da menfaat karşılığında sisteme dahil edildiği ileri sürüldü. Teknik takip kayıtlarında yer alan “çok iş var, iyice illegale kayalım” ve “illegalde hayat var” şeklindeki yazışmalar dosyanın en çarpıcı delilleri arasında gösteriliyor.

Binlerce sayfa teknik takip, tanık anlatımları ve itiraf beyanlarına dayanan dosyada, örgütün kamu gücünü kullanarak sistematik biçimde haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor.