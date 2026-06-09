Transfer çalışmalarında rakiplerinden erken davranarak hızlı yol alan Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlamasında önemli bir ilerleme kaydetti.

TRABZONSPOR'A TRANSFERİNDE EKUBAN'DAN GÖRÜŞ ALDI

Bordo Mavililerin kadrosuna kattığı oyuncular arasında yer alan Ukraynalı yıldız Ruslan Malinovskyi Genoa'dan bedelsiz olarak ayrılarak Trabzonspor'a transferinin perde arkasını anlattı.

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'a konuşan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu transferinde Genoa'dan takım arkadaşı eski Trabzonsporlu forvet Caleb Ekuban'ın verdiği olumlu referansların da etkili olduğuna değindi.

MALINOVSKYI: 'BASKI VE GERİLİMİ SEVİYORUM'

Trabzonspor taraftarının stadyumda oluşturduğu atmosferin kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Malinovskyi, "Tabii ki Ekuban ile konuştum. Bana Trabzonspor’daki tüm olumlu yönleri anlattı. Güzel ve sıcak bir stadyumdan, futbolu çok seven insanlardan bahsetti. Ben baskıyı ve gerilimi seviyorum. Bunları yeniden hissetmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.