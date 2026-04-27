Mali Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, önceki gün düzenlenen saldırılarda bir intihar bombacısının kullandığı araçla Savunma Bakanı Sadio Camara’nın Bamako yakınlarındaki Kati kentindeki konutunun hedef alındığını bildirdi.

Coulibaly, Camara’nın saldırganlarla çatışmaya girdiğini, bazılarını etkisiz hale getirdiğini, ancak çıkan çatışmalarda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

ÜLKE GENELİNDE YAS İLAN EDİLDİ

Coulibaly, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita başta olmak üzere hükümet ve Mali halkının, Camara’nın ailesi ile saldırılarda yaşamını yitiren tüm sivil ve askeri mağdurların yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.

Camara’nın ölümü nedeniyle bugünden itibaren ülke genelinde 2 günlük ulusal yas ilan edildi.