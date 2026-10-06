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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu Mali Müşavirler Odası’nda düzenlenen “Rakamların Ötesinde: Güven, İletişim ve İtibar Yönetimi” seminerinde mesleki ilişkilerden toplumsal güvene kadar birçok başlık ele alındı. Oda Başkanı M. Ender Sönmez, “Şu an toplumumuzun, ülkemizin en büyük ihtiyacı güven duygusudur” dedi.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, mesleğin yalnızca rakamlardan ve mevzuattan ibaret olmadığını ortaya koyan önemli bir seminere ev sahipliği yaptı.

“Rakamların Ötesinde: Güven, İletişim ve İtibar Yönetimi” başlıklı seminer, Ordu SMMM Odası Önceki Dönem Başkanı Bahadır Baş’ın moderatörlüğünde, İstanbul Okan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ada Beyza Toksoy’un sunumuyla gerçekleştirildi.

Seminere Ordu SMMM Odası Başkanı M. Ender Sönmez, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Oda Başkan Yardımcısı Orhan Murat Gür, Oda Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Esra Oktay, Ulubey Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve öğrencileri, kurul ve komisyon üyeleri, meslek mensupları ile stajyerler katıldı.

“MEVZUAT ÖĞRENİLİR, İLETİŞİM YAŞANDIKÇA ÖĞRENİLİR”

Açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı M. Ender Sönmez, mesleki bilgi kadar insan ilişkileri ve güvenin de önem taşıdığına dikkat çekti.

Sönmez, “Mevzuatlar, kanunlar, tebliğler okuyarak, araştırarak öğrenilebilir ama kişisel gelişim, sosyal iletişim, iş dünyası etkileşimleri, kendi değerini hissettirme yaşandıkça öğrenilebilir” dedi.

Müşteri ilişkilerinde küçük ayrıntıları hatırlamanın, zaman ayırmanın, gözlemlemenin ve güven vermenin önemine işaret eden Sönmez, bir kişiye verilen değerin yalnızca sözlerle değil, davranışlarla hissettirilmesi gerektiğini vurguladı.

“EN BÜYÜK İHTİYAÇ GÜVEN DUYGUSU”

Sönmez’in konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm ise toplumdaki güven duygusuna ilişkin değerlendirmesi oldu.

“Şu an toplumumuzun, ülkemizin en büyük ihtiyacı güven duygusudur. Son dönemde özellikle temsil yetkisi olanların eylemleri toplumda güven duygusunu iyice zedelemiştir” diyen Sönmez, mali müşavirlerin toplumsal ve kamusal sorumluluğuna dikkat çekti.

Mali müşavirlerin bilgisine, tecrübesine ve görüşlerine güvenilen bir mesleği yerine getirdiğini belirten Sönmez, mükelleflerin, vatandaşların ve devlet kurumlarının duyduğu güveni daha da güçlendirmek için yapılması gerekenlerin ele alınacağını söyledi.

TOKSOY’UN KARİYERİNİ ANLATTI

Seminerin moderatörlüğünü üstlenen Ordu SMMM Odası Önceki Dönem Başkanı Bahadır Baş ise Dr. Ada Beyza Toksoy’un akademik ve profesyonel çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Toksoy’un İstanbul Okan Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yaptığını belirten Baş; yönetim ve organizasyon, girişimcilik ve liderlik, kişisel gelişim ve performans ile iletişim teknikleri alanlarında eğitim, koçluk ve danışmanlık çalışmaları yürüttüğünü anlattı.

Toksoy’un “Senin Neyin Eksik? - Bir Girişimci Yaratmak” adlı eserinin bulunduğunu belirten Baş, akademisyenin Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Fütüristler Derneği, LÖSEV ve Türkiye Anneler Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunduğunu ifade etti.

Baş ayrıca Toksoy’un 2019 yılında “Yılın Eğitime Katkı Ödülü”, Eylül 2026’da ise “Yılın İlham Veren Kadın Akademisyen Ödülü”ne layık görüldüğünü aktardı.

ZOR MÜŞTERİDEN SOSYAL MEDYAYA

Dr. Ada Beyza Toksoy’un sunumunda “Güven neden önemli?”, “Zor müşteri”, “İtibar nasıl oluşur?”, “Etik neden önemli?”, “Sosyal medya” ve “Kaybedilen güven geri gelir mi?” başlıkları ele alındı.

Meslek mensuplarının sorularıyla katıldığı program, karşılıklı söyleşi ortamında gerçekleştirildi.

SEMİNER HEDİYE TAKDİMİYLE SONA ERDİ

Programın ardından Dr. Ada Beyza Toksoy’a Ordu sıcak cam atölyesinin eserlerinden oluşan cam koleksiyon, Bahadır Baş’a ise Ordulu sanatkârlar tarafından hazırlanan el emeği çini tabak hediye edildi.