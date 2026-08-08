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TFF 3. Lig’de mücadele edecek Altay’da yeni sezon öncesinde yaşanan mali ve idari sıkıntıların ardından önemli bir gelişme yaşandı.

İLK DESTEK FOLKART'DAN GELDİ

Siyah-beyazlı kulüpte yönetimin istifa ederek kayyım atanması için mahkemeye başvurmasının ardından İzmir’in önde gelen isimleri ve kurumlarına destek çağrısı yapılmıştı. Bu çağrıya ilk yanıt Folkart’tan geldi.

Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Altay’a maddi destek sağlama kararı aldı.

Altay Genel Menajeri Atakan Atalay, Sancak’ın kulübün sezona başlayabilmesi için bir miktar destekte bulunacağını ve ilerleyen süreçte de katkılarının devam edeceğini kendilerine bildirdiğini açıkladı.

'ALTAY'IN KIYMETİNİ BİLENLER HER ZAMAN VARDIR'

Atakan Atalay gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün, 'Altay'ın kıymetini bilenler her zaman vardır ve var olacaktır' demiştik. Bugün Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut Sancak; Büyük Altay'ın sezona başlaması için bir kısım destekte bulunacağını ve devamında da desteklerinin devam edeceğini tarafımıza bildirdi."

İZMİR’E DESTEK ÇAĞRISI

Folkart ve Mesut Sancak’a teşekkür eden Atalay, sağlanan desteğin İzmir’in diğer önde gelen isimlerine de örnek olmasını istedi.

Altay’ın 112 yıldır İzmir’i temsil ettiğini vurgulayan Atalay, kulübün içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkabilmesi için kentin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Mali ve idari sorunlarla mücadele eden Altay’da bir yandan kulübün geleceğine ilişkin süreç devam ederken diğer yandan takımın yeni sezon hazırlıklarına başlaması planlanıyor.

Folkart’tan gelen destek, TFF 3. Lig’de yeni sezona hazırlanan siyah-beyazlı kulüp için ilk can suyu oldu.