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Kaynak: AA

Malezya, aralarında Arakanlı Müslümanların da (Rohingya) yer aldığı 1 bin 476 Myanmar vatandaşının ülkelerine iade edilme sürecini başlattı. Malay Mail'in haberine göre, Kuala Lumpur yönetiminin yürüttüğü program çerçevesinde sığınmacıları taşıyan otobüs konvoyları, güvenlik güçlerinin nezaretinde ülkenin kuzeybatısındaki Lumut Deniz Üssü yakınında yer alan Majlis Perbandaran Manjung Stadyumu'na ulaştırıldı. Nakil işlemlerinin tamamlanmasıyla kafilenin deniz üssüne sevk edilerek bölgeye yanaşan Myanmar donanmasına ait askeri gemilere bindirilmesi planlanıyor.

Malezya yerel basınında çıkan haberlerde, toplamda yaklaşık 5 bin kişiyi kapsaması öngörülen tahliye programının "gönüllülük esasına dayalı" yürütüldüğü ve Myanmar yönetimiyle varılan mutabakat doğrultusunda şekillendiği aktarıldı.

HLAING MALEZYA'YA DAVET EDİLECEK

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, temmuz ayında yaptığı bilgilendirmede Myanmar yönetiminin 5 bin kişilik sığınmacı grubunu kabul ettiğini duyurmuş ve süreç kapsamında Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing'i ülkesine davet edeceğini açıklamıştı. Bölgenin en büyük sığınmacı nüfuslarından birine ev sahipliği yapan Malezya'da bu adım geniş yankı buldu.

ARAKAN'DAKİ ETNİK TEMİZLİK SÜRECİ

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012 yılında patlak veren çatışmaların ardından 25 Ağustos 2017 tarihindeki karakol baskınlarını gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2017'den bu yana baskı ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlıların sayısı 900 bini aştı. Uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yakıldığı kanıtlanırken BM ve uluslararası insan hakları örgütleri yaşananları "etnik temizlik" ve "soykırım" olarak nitelendiriyor.