Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Maldivler değil Antalya: 187 basamak sonra gelen cennet

Maldivler değil Antalya: 187 basamak sonra gelen cennet

Altın sarısı kumu ve turkuaz rengiyle Avrupa’nın en iyi sahillerinden olan Antalya Kaş’taki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, 187 basamaklık merdiveniyle yaz boyunca binlerce tatilciyi ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Maldivler değil Antalya: 187 basamak sonra gelen cennet - Resim: 1

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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Göz alıcı turkuaz rengi, altın sarısı kumu ile görenleri hayran bırakan plaj, Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösteriliyor.

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Turizm kenti Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, devasa kanyonun denizle buluştuğu noktada yer alan, altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

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Maldivler değil Antalya: 187 basamak sonra gelen cennet - Resim: 4

Yaz sezonunun başlamasıyla günün her saati kalabalık olan plaja ulaşabilmek için ziyaretçiler, 187 basamak iniyor. Plajın yer aldığı kara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yer bulamayan ziyaretçiler de araçlarını yol kenarlarına bırakarak plaja ulaşıyor.

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Maldivler değil Antalya: 187 basamak sonra gelen cennet - Resim: 5

Plaja inmek istemeyen tatilciler, denizin göz alıcı turkuaz rengini plajın üst kısımlarından fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Türkiye'nin tanıtım görüntülerinde de kullanılan, Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösterilen ve sanal medyanın etkisiyle de popülerliği artan Kaputaş Plajı, bölge turizmine de katkı sağlıyor.

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Maldivler değil Antalya: 187 basamak sonra gelen cennet - Resim: 6

Dünyanın birçok noktasından tatilciler, plajı görmek için kente geliyor.

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Maldivler değil Antalya: 187 basamak sonra gelen cennet - Resim: 14
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