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Malazgirt Savaş Alanı'nda devam eden bilimsel arkeolojik çalışmalar, Anadolu tarihine ışık tutacak yeni bulguları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl yürütülen kazılarda XI. yüzyıl Bizans askerî teknolojisine ait balista ok uçlarının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, söz konusu keşfin, 1071 Malazgirt kuşatmasının bugüne kadar bilinmeyen yönlerini aydınlatan en önemli arkeolojik bulgulardan biri olarak değerlendirildiğini belirtti.

BAKAN ERSOY: TARİHİN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI AYDINLANIYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt'te yürütülen bilimsel çalışmaların tarihî verileri güçlendirdiğini ifade etti.

Ersoy, bulunan balista ok uçlarının, Bizans İmparatoru Romen Diogenes'in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatırken kullandığı askerî teçhizata ait önemli izler taşıdığını belirterek, bu keşfin Malazgirt Zaferi'ne giden sürecin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

TARİHİ BULGULAR TAŞBAŞI MEVKİİ'NDE BULUNDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteğiyle 2020 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, Malazgirt İç Kalesi'nin yaklaşık 500 metre güneyindeki Taşbaşı Mevkii'nde önemli bulgular elde edildi.

Tarihî kaynaklarda stratejik bir nokta olarak gösterilen bölgede daha önce de çok sayıda kuşatma ok ucu ile Bizans sikkeleri bulunmuştu. Son keşifle birlikte Taşbaşı Mevkii'nin Malazgirt kuşatmasındaki kritik rolü bir kez daha bilimsel verilerle desteklenmiş oldu.

XI. YÜZYIL BİZANS ASKERÎ TEKNOLOJİSİNE AİT ÖNEMLİ İZLER

Uzmanların yaptığı ilk tipolojik incelemeler, ortaya çıkarılan balista ok uçlarının XI. yüzyıl Bizans askerî teknolojisine ait olduğunu ortaya koydu.

Arkeologlara göre bu buluntular, Bizans ordusunun Malazgirt Kalesi kuşatmasında kullandığı askerî donanımı anlamak açısından büyük önem taşıyor.

MALAZGİRT ZAFERİ ÖNCESİNE IŞIK TUTACAK

Araştırmacılar, Taşbaşı Mevkii'nin yalnızca 1071 Malazgirt Kuşatması'nda değil, 1054 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in gerçekleştirdiği kuşatmada da stratejik bir merkez olduğunu belirtiyor.

Kazılarda elde edilen yeni arkeolojik bulguların, Malazgirt Zaferi'ne giden sürecin daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Malazgirt Savaşı'nın bilinmeyen yönlerini aydınlatacak çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.