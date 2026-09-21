TEKNOFEST 2026 kapsamında Diyarbakır Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’nda 13 ülkeden takımlar yer aldı.
Toplam 114 bin projenin sunulduğu yarışmada Malatyalı öğrenciler, İlkokul Seviyesi “Sağlıklı Yaşam” kategorisinde mücadele etti.
“Derin Nefes” Takımı, madencilerin çalışma ortamlarında karşılaşabileceği risklere karşı sağlık ve yaşam güvenliğini desteklemeyi amaçlayan “Akıllı Madenci Yaşam Takip Sistemi” projesiyle finale yükseldi.
MALATYA’DAN BİR İLK
Sınıf öğretmeni ve takım danışmanı Hatice Akyüz’ün danışmanlığında hazırlanan proje, öğrencilerin TEKNOFEST’teki başarısını da beraberinde getirdi.
“Derin Nefes” Takımı’nın, Malatya’dan TEKNOFEST’te ilkokul seviyesinde finale kalan ilk takım olduğu bildirildi. Öğrencilerin geliştirdiği proje, madencilerin çalışma ortamındaki sağlık ve yaşam güvenliğine yönelik teknoloji odaklı çözüm geliştirmeyi hedefliyor.