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Kaynak: ANKA

Malatya Büyükşehir Belediyesi otoparkında kurulan yöresel ürünler fuarında geniş kapsamlı gıda denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan kontrollerde, saklama ve satış koşulları uygun olmayan çok sayıda ürün belirlendi.

DANA SUCUK ADIYLA PİLİÇ SUCUK SATILMIŞ

Denetimlerde, “dana sucuk” ibaresiyle satışa çıkarılan 230 kilogram ısıl işlem görmüş piliç sucuk ile yaklaşık 150 kilogram eritme peynirine el konuldu. El konulan toplam 380 kilogram ürün imha edilmek üzere zabıta ekiplerine verildi.

ZEYTİNTAĞI YERİNE NELER KULLANMIŞLAR?

Ekipler, zeytinyağı adıyla satışa çıkarılan ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek şekilde paketlendiği tespit edilen yaklaşık 600 litre karışım yağın satışını yasakladı. Nerede üretildiği belirlenemeyen ve üzerinde etiket bulunmayan 285 kilogram salça ile nar ekşisi, kızılcık özü ve yaban mersini adı altında satılan toplam 86 litre şüpheli sos da yediemine getirildi.

Ürünleri satışa sunan işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanması amacıyla işlem gerçekleştirildi.