Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Fiziki takiple gerçekleştirilen operasyonda 5 şahsın üzeri ile 5 ayrı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 905 gram sentetik kannabinoid ile 4 bin 146 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.