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Kaynak: İHA

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafndan sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında 10 şahıs, 4 araç ve 9 ikamette arama yapıldı. Aramalarda 5 kilo 500 gram sentetik ecza hap ham maddesi, 3 bin 697 adet sentetik ecza hap, 249,34 gram sentetik kannabinoid, 33,32 gram esrar, 26,62 gram A-M sentetik kannabinoid ham maddesi, 1,85 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.