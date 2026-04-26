Kaza, saat 15.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 34 DRM 482 plakalı Honda marka otomobil ile çarpışan motorize polis ekibi yola savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.