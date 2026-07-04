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Kaynak: İHA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5/c maddesi (Para Nakline Aracılık Etmek) kapsamında soruşturma yürütüldü.

Soruşturma neticesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, 38 şahsa ait hesap hareketleri incelendi.

İncelemeler sonucunda yaklaşık 824 milyon TL işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

29 Haziran 2026 tarihinde Malatya merkezli olmak üzere İstanbul ve İzmir illerini de kapsayan 3 ilde, 24 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 49 adet dijital materyal ile 2 adet av tüfeği bulundu.

Operasyon kapsamında hedef konumunda bulunan 21 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 4 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.