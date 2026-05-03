Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında titiz bir fiziki takip süreci yürüttü. Takibin ardından belirlenen adreslere ve şahıslara yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon dahilinde 5 farklı ikamette ve 5 şüphelinin üzerinde detaylı aramalar yapıldı.

Emniyet güçlerince gerçekleştirilen aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde şu maddeler ele geçirildi:

1 kilo 905 gram sentetik kannabinoid,

4 bin 146 adet sentetik ecza hap.



Operasyon sonucunda yakalanan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği ve olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.