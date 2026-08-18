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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Malatya'ya yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 şüphelinin ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 2 bin 55 gram metamfetamin, 2 bin 820 gram sıvı metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirlenen 600 gram kimyasal sıvı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.