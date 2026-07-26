Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki takipli çalışmaların ardından operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 7 ikamet, 1 araç ve şüphelilerin üzerlerinde kapsamlı aramalar gerçekleştirdi.
14 BİN 446 SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda yapılan aramalarda; 14 bin 446 sentetik ecza hapı, 181 gram sentetik uyuşturucu, 78 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 173 gram esrar, 23 kök kenevir, Hassas terazi ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve suç unsurlarına el konuldu.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Emniyet ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, özellikle sokak satıcılarına yönelik denetim ve operasyonların devam edeceğini bildirdi.