Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik fiziki takip destekli bir çalışma yürüttü.

Süreç kapsamında belirlenen 3 adrese, 1 araca ve 3 şahsa yönelik aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda toplam 14 bin 900 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Operasyon neticesinde takibe alınan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri adli mercilerce çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.