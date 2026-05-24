Kaza, Malatya-Sivas karayolu üzerinde Hekimhan ilçesi Yama Dağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisinde kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Malatya’da tünelde feci Kaza: Tofaş duvara çarptı, 3 yaralı - Resim : 1

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Malatya’da tünelde feci Kaza: Tofaş duvara çarptı, 3 yaralı - Resim : 2

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yol aynı, yön aynı ama sonu kaza oldu: Ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralıYol aynı, yön aynı ama sonu kaza oldu: Ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralıGündem
Bursa'da gizemli kaza: Tarlaya uçan otomobilini bırakıp kaçtıBursa'da gizemli kaza: Tarlaya uçan otomobilini bırakıp kaçtıGündem