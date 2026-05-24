Kaza, Malatya-Sivas karayolu üzerinde Hekimhan ilçesi Yama Dağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisinde kontrolden çıkarak duvara çarptı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.