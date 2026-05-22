Acı olay, Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarıot Mahallesi’nin eski muhtarı olan 71 yaşındaki Yaşar Ceylan’dan bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek komşularından yardım istedi.

Kontrol etmek amacıyla yaşlı adamın evine giden komşuları, bahçeye baktıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Yaşar Ceylan'ın bahçede bulunan traktörün altında hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, eski muhtar Yaşar Ceylan’ın hayatını kaybettiği netlik kazandı.

Ceylan’ın cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, yaşlı adamın ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.