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Kaynak: AA

Malatya'da uyuşturucu ticaretine ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde zehir tacirlerinin yakalanması amacıyla planlı bir operasyon düzenledi. Özel olarak belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda, sokak düzeyinde satılmaya hazır vaziyette 903 adet sentetik ecza hapı, 38 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar maddesi ele geçirilerek el konuldu.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 8 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.