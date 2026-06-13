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Kaynak: İHA

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışmalar kapsamında 4 şüpheli, 2 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 4 bin 6 adet sentetik ecza hapı, 450 gram esrar, 381 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.