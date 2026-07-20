Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, gece saat 01.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu E.H.C. ile A.M. bacaklarından yaralandı. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan A.M. Aspuzu Caddesi üzerinde, E.H.C. ise olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Malatya'daki ayrı hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların polis ekiplerine verdiği ilk ifadelerde, saldırıyı M.E.Y. ile birlikte hareket eden iki kişinin gerçekleştirdiğini öne sürdükleri öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, şüpheli M.E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.