Kaynak: İHA

Türkiye’nin Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısında hasat heyecanı Kale ilçesi Meydancık Mahallesi’nde yaşandı. Bahçelerde yoğun bir çalışma yürütülürken, toplanan yaş kayısılar fabrikalarda kalite kontrol süreçlerinden geçirilerek sınıflandırılıyor ve soğuk zincirle ihracata hazırlanıyor.

Yaş kayısı tedarikçisi ve ekspertiz görevlisi Ali Deniz Vural, hasadın yeni başladığını belirterek, “Yaklaşık beş ekiple alım yapıyoruz. Seçme ürün kilogram fiyatı 70-80 lira, silme ürün ise 50-60 lira seviyesinde. Bahçelerden toplanan ürünler fabrikalarda kalite kontrolünden geçirildikten sonra paketlenerek soğutuculu tırlarla yurt dışına gönderiliyor” dedi.

Üretici İbrahim Özhan ise geçen yıl yaşanan kayıp sezonun ardından bu yılın umut verici olduğunu ifade ederek, hasadın üreticiler ve mevsimlik işçiler için önemli bir gelir kapısı oluşturduğunu söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da geçen yıl zirai don nedeniyle yaşanan üretim kayıplarına dikkat çekerek, bu sezonun yeniden güçlü bir üretim dönemine işaret ettiğini belirtti. Özcan, “Malatya, yaş ve kuru kayısı üretimindeki dünya liderliğini bu yıl da sürdürecek. Gerçek Malatya kayısısı artık hem iç piyasada hem de Avrupa’daki raflarda yerini almaya başladı. Yaklaşık 45 gün boyunca hasat ve ihracat aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Sağanak yağış ve dolu nedeniyle bazı bölgelerde kısmi zararlar oluşsa da rekolte ve kalite açısından sezonun umut verdiği belirtildi. Kayısıdan elde edilecek gelirin, deprem sonrası toparlanma sürecindeki Malatya ekonomisine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.