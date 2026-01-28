Malatya'da polisten insanlık dersi: Çorabını çıkarıp çocuğa giydirdi… Vali’den sürpriz ödül

“Çocuğun üşüdüğünü gördüm. ‘Biz çift çorapla üşüyorsak bu çocuk daha çok üşüyordur.’ dedim. Yanına gittim, kıvrılmış duruyordu. ‘Oğlum sen üşümüyor musun?’ dedim. Çorabına baktım, kendi ayağımdaki çorabı ona giydirmeye çalıştım, ayağındaki çorap da çok ıslaktı. Spor ayakkabı giydiği için karlı bir hava olduğu için ıslanmıştı. Benim giydireceğim çorap da yine ıslanacaktı ama oturduğumuzda üzerimiz kirlenmesin diye yanımızda karton vardı, onu da çocuğun ayakkabısının içine koydum, ardından da kendi çoraplarımı giydirdim. Hepsi bu kadar. Bir Türk polisi olarak içimden geleni yaptım.”