Nesine 3. Lig’in 18. haftasında Malatya Stadyumu’nda oynanan Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile 12 Bingölspor maçında görev yapan Yiğit, tribüne gelen çocuğun ayaklarının üşüdüğünü fark etti.
Malatya'da polisten insanlık dersi: Çorabını çıkarıp çocuğa giydirdi… Vali’den sürpriz ödül
Malatya Valisi Seddar Yavuz, maç sırasında üşüyen çocuğa kendi çorabını giydiren polis memuru Cengiz Yiğit’e başarı belgesi verdi.
Başka bir taraftarın cep telefonuyla kaydettiği, polisin ayağındaki çorabı çıkarıp çocuğa giydirdiği o duygu dolu an, sosyal medyada hızla yayıldı.
Görüntülerin ardından Vali Yavuz, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile birlikte polis memuru Cengiz Yiğit’i makamında ağırladı.
Yiğit’e başarı belgesi takdim eden Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı’nın terörle mücadele ve asayişteki kahramanlıklarının yanı sıra şefkat ve merhametiyle de her zaman ön planda olduğunu vurguladı.
Çocuğun ayakkabısının yeni olmasına rağmen karda ıslanmış olabileceğini düşündüklerini anlatan Vali, “Polisimizi bu güzel davranışı nedeniyle tebrik etmek, iyilikleri artırmak ve erdemli davranışları çoğaltmak amacıyla ödüllendirmek istedik.” diye konuştu.
“TÜRK POLİSİ OLARAK İÇİMDEN GELENİ YAPTIM”
Polis memuru Cengiz Yiğit, tribünde çocuğun üşüdüğünü görünce hemen harekete geçtiğini söyledi.
Maç günü çift çorap giyerek göreve geldiğini belirten Yiğit, şöyle devam etti:
“Çocuğun üşüdüğünü gördüm. ‘Biz çift çorapla üşüyorsak bu çocuk daha çok üşüyordur.’ dedim. Yanına gittim, kıvrılmış duruyordu. ‘Oğlum sen üşümüyor musun?’ dedim. Çorabına baktım, kendi ayağımdaki çorabı ona giydirmeye çalıştım, ayağındaki çorap da çok ıslaktı. Spor ayakkabı giydiği için karlı bir hava olduğu için ıslanmıştı. Benim giydireceğim çorap da yine ıslanacaktı ama oturduğumuzda üzerimiz kirlenmesin diye yanımızda karton vardı, onu da çocuğun ayakkabısının içine koydum, ardından da kendi çoraplarımı giydirdim. Hepsi bu kadar. Bir Türk polisi olarak içimden geleni yaptım.”
