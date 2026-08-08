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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezinde sefer yapan halk otobüslerinden birinde yaşandı. İddiaya göre, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ücretsiz ulaşımını sağlayan kart üzerinden iki yolcu arasında sözlü tartışma çıktı. Yolculardan birinin, ücretsiz kartların öğrenciler yerine yaşlı vatandaşlara verilmesini eleştiren ifadeler kullanması üzerine başlayan tartışma, kısa sürede gerilimin yükselmesine neden oldu.

Sözlü atışmanın ardından yolculardan biri diğerine yumrukla saldırdı. Bunun üzerine iki kişi arasında kavga başladı. Otobüste bulunan diğer yolcuların müdahalesiyle taraflar ayrılarak kavga sona erdirildi.

Otobüs içerisinde yaşanan kavga, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.