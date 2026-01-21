Malatya'da müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, evde mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Gelibolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan S.A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. S.A.'nın evde bir kişinin daha bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler tarafından evde kapsamlı arama yapıldı ancak başka bir kişiye rastlanmadı. Hastaneye gitmeyi reddeden S.A.'ya olay yerinde müdahale edildi.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.