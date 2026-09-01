Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Battalgazi Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Masa Tenisi Dostluk Ligi 32. Etabı, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 100’den fazla sporcu, iki gün boyunca dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

8 YAŞINDAN 80 YAŞINA KADAR SPORCULAR AYNI MASADA

Sporun birleştirici gücünü öne çıkaran turnuvada en küçüğü 8, en büyüğü ise 80 yaşında olan sporcular aynı organizasyonda mücadele etme fırsatı buldu. Toplam 8 farklı ligde yapılan müsabakalar sonucunda gruplarını üst sıralarda tamamlayan sporcular bir üst lige yükselirken, son üç sırada yer alan isimler ise bir alt lige düştü.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Masa Tenisi Federasyonu Malatya İl Temsilcisi ve Tertip Komitesi Başkanı Orhan Altay, dereceye giren sporcuları tebrik ederek organizasyona ev sahipliği yapan İnönü Üniversitesine ve destek veren kurumlara teşekkür etti. İki gün süren çekişmeli karşılaşmaların ardından başarılı olan sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.