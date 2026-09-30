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Kaynak: İHA

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Malatya genelinde 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.00 ile 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 02.00 arasında kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar meydana gelebileceği ifade edildi. Yağış nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği aktarıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında gerçekleştirildi.