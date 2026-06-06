Yükselen su seviyesi nedeniyle bazı yollar ve yürüyüş parkurları su altında kalırken, ulaşıma kapanan güzergâhların yeniden açılması için ekipler çalışma başlattı.

Bölgenin önemli turizm noktalarından biri olan ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Kayaarası Kanyonu’nda, yağış sonrası Kozluk Çayı’nın debisi arttı ve taşkın meydana geldi. Taşan su sebebiyle kanyon çevresindeki bazı yollar ile yürüyüş rotaları kullanılamaz hale geldi. Belediye ekipleri, kapanan alanları yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle sahada çalışma yürütüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yaşanan taşkının mevsimsel koşullar göz önüne alındığında olağan kabul edilebileceğini ifade etti. Kozluk Çayı’nın farklı kollarla beslendiğini belirten Cömertoğlu, “Yukarı kesimlerde yaylalarımız var. Çayın bir kolu Yamadağı yönünden, diğer kolu ise Sarıçiçek Yaylası’ndan geliyor. Şu anda Gözdere ile Bozuk Çayı’nın birleştiği noktadayız. Özellikle Sarıçiçek bölgesine yoğun yağış düştü ve bu da ciddi su birikimine neden oldu. Bu yüzden araç geçişleri zorlaştı” dedi.

Ekiplerin gerekli önlemleri aldığını vurgulayan Cömertoğlu, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından çalışmaların hızlanacağını belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için sahada olduklarını söyledi. Arapgir’in vadi ve dere yapısına sahip bir coğrafya olduğunu hatırlatan Cömertoğlu, bu tür durumların zaman zaman yaşanabildiğini ve mevcut taşkının bölgenin doğal yapısı gereği olağan kabul edildiğini dile getirdi.