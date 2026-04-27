Malatya'da etkili olan şiddetli dolu yağışı, kentin simgesi olan kayısı bahçelerinde büyük çaplı zarara yol açtı. Meteoroloji’nin sağanak uyarısı sonrası başlayan yağış, üreticiler tarafından "beyaz felaket" olarak adlandırıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün önceden bildirdiği yağışlı hava, Malatya genelinde etkisini hissettirdi. Özellikle Akçadağ, Darende ve Hekimhan ilçelerinin kırsal kesimlerinde yoğunlaşan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kayısının en hassas evrelerinden biri olan çağla döneminde yakalanan bahçelerde, yağışın şiddetiyle birlikte ciddi kayıplar yaşandı. Üreticilerden alınan bilgilere göre:

Dolu tanelerinin yer yer ceviz büyüklüğüne ulaştığı görüldü.

Şiddetli vuruş etkisiyle meyveler dallardan döküldü.

Meyvelerin yanı sıra ağaçların gövde ve dallarında da fiziksel hasar meydana geldi.